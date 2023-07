Fear The Walking Dead - zwiastun sezonu 8B. Znamy datę premiery

fot. AMC

Fear the Walking Dead zbliża się do końca. Finałowe sześć odcinków, będące częścią sezonu 8B, pojawią się 23 października 2023 roku w USA na AMC i AMC+, co zdradzono w zwiastunie wypuszczonym w trakcie Comic-Cona w San Diego. W Polsce tradycyjnie dzień później na AMC.

Fear the Walking Dead - zwiastun

Fear the Walking Dead sezon 8. - fabuła, obsada, produkcja

7 lat po finale 7. sezonu, Morgan, Madison i reszta ludzi sprowadzonych przez nich na wyspę żyją pod cynicznymi rządami PADRE. I to właśnie rolą ośmioletniej Mo, kiedy przygnębieni bohaterowie stracą już resztki nadziei, będzie przywrócenie wiary w lepszy świat.

Do obsady powracają Danay Garcia i Colman Domingo w rolach Luciany i Victora, którzy byli nieobecni podczas pierwszej części finałowego sezonu. Oprócz nich, ponownie pojawią się Austin Amelio, Karen David, Ruben Blades oraz Kim Dickens.

Fear the Walking Dead jest wyprodukowany przez AMC Studios. Funkcje producentów wykonawczych sprawują Scott Gimple, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero, Michael Satrazemis, David Alpert oraz showrunner Andrew Chambliss.

Fear the Walking Dead - co po serialu?

Na Fear the Walking Dead z pewnością walka z zombie się nie skończy. Uniwersum The Walking Dead jeszcze długo będzie poszerzane o kolejne produkcje. W tym roku zadebiutował The Walking Dead: Dead City, które skupia się na losach Negana i Maggie. Inne nadchodzące spin-offy to The Walking Dead: Daryl Dixon oraz The Walking Dead: The Ones Who Live, który ma opowiadać o Ricku i Michonne. Potencjalnie może pojawić się także druga część Tales of the Walking Dead.