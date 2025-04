Titanfall 3 powstaje? Dwa niezależne źródła są tego pewne

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

źródło: EA

Fani kultowej serii Titanfall nie tracą nadziei na powrót do dynamicznych walk i zmechanizowanych potyczek, mimo że obecnie studio odpowiedzialne za markę skupia się na innych projektach, takich jak Star Wars oraz Apex Legends.

Dwa znane źródła, które dotychczas nie zawiodły swoich fanów, ujawniły, że prace nad Titanfall 3 faktycznie trwają. Według ich relacji, oficjalne ogłoszenie gry nastąpi podczas prestiżowej gali Game Awards w grudniu, a premiera planowana jest na rok 2026. Te doniesienia, choć z pewnym optymizmem przyjmowane przez społeczność, rodzą pytania o realne szanse projektu na sukces, zważywszy na inne, równie ambitne przedsięwzięcia studia Respawn Entertainment.

Nie wszyscy patrzą na przyszłość Titanfall 3 przez różowe okulary. Serwis Insider Gaming podaje, że projekt został już przynajmniej dwukrotnie anulowany. Jednym z powodów miało być to, że gra była uznawana za „zbyt podobną do Titanfall 2”. To stawia przed twórcami trudne wyzwanie – jak stworzyć nową odsłonę, która z jednej strony odda hołd spuściźnie poprzednika, a z drugiej wprowadzi innowacje, które przyciągną zarówno starych, jak i nowych fanów.