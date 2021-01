Festiwal w Cannes 2021 opóźniony! Kiedy wystartuje impreza?

fot. Cannes

Zgodnie z oczekiwaniami Festiwal Filmowy w Cannes 2021 opóźnia swoją datę premiery. Według nowego terminu impreza będzie teraz trwała od 6 do 17 lipca, czyli dwa miesiące później, niż to pierwotnie zakładano 11-22 maja. Ogłaszając decyzję organizatorzy powołali się na globalną sytuację zdrowotną związaną z pandemią. W styczniu w sieci już pojawiły się informacje, że prawdopodobne jest przesunięcie festiwalu na czerwiec/lipiec.

Chociaż szczepionka wprowadzona na rynek wzbudziła nadzieję na powrót do jakiejś formy normalności tego lata, proces powrotu do zdrowia publicznego będzie powolny. Być może zatem festiwal będzie musiał przejść po części do formy online.

fot. materiały prasowe

Całą sytuację może jeszcze bardziej skomplikować wiadomość, że Europa stoi w obliczu niedoborów szczepionek z powodu problemów produkcyjnych. Producent AstraZeneca powiedział, że Unia Europejska otrzyma o 60 procent mniej dawek niż początkowo obiecywano z powodu problemów w belgijskiej fabryce.