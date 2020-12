Sundance 2021 - znamy program festiwalu. Prime Time z Bartoszem Bielenią w konkursie

„Prime Time”, fot. Tomasz Kaczor / Watchout Studio

Sundance Film Festival ogłosił już tytuły filmów, które znalazły się w selekcji nadchodzącej edycji. Z uwagi na pandemię koronawirusa, przyszłoroczne wydarzenie odbędzie się częściowo również online.

Polskich widzów niewątpliwie ucieszy fakt, iż w kategorii najlepszy dramat zagraniczny na opublikowanej liście znalazł się debiut reżyserski Jakuba Piątka - Prime Time. W główną rolę w filmie wcielił się Bartosz Bielenia, a w obsadzie znaleźli się również Magdalena Popławska i Andrzej Kłak. Produkcja NEXT FILM i Watchout Studio jest dramatem psychologicznym, którego akcja rozgrywa się w sylwestra 1999 roku. Grany przez Bielenię bohater dostaje do studia telewizyjnego, gdzie bierze zakładników, i domaga się wejścia na wizję podczas prime time'u, czasu najwyższej oglądalności.

Przedstawiamy Wam filmy, które wezmą udział w konkursie.

Sundance 2021 - konkurs fabularny (świat):

The Dog Who Wouldn’t Be Quiet (reż. Ana Katz)



El Planeta (reż. Amalia Ulman)

Fire in the Mountains (reż. Ajitpal Singh)



Hive (reż. Blerta Basholli)

Human Factors (reż. Ronny Trocker)

Luzzu (reż. Alex Camilleri)

One for the Road (reż. Baz Poonpiriya)

The Pink Cloud (reż. Iuli Gerbase)

Pleasure (reż. Ninja Thyberg)

Prime Time (reż. Jakub Piątek)

Sundance Film Festiwal odbędzie się w dniach 28 stycznia - 3 lutego 2021 roku. Premiera Prime Time przewidziana została na jesień 2021.