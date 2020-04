FIFA 20, Apex Legends i inne gry EA z problemami. Wydawca informuje o ataku DDoS

Serwery EA padły ofiarą ataków DDoS, co doprowadziło do problemów w wybranych grach - m.in. FIFA 20, Apex Legends czy Battlefield V. W oficjalnym komunikacie czytamy, że udało się je już wyeliminować, ale pewni gracze w dalszym ciągu donoszą o komplikacjach, które skutecznie utrudniają rozgrywkę w trybach sieciowych i głośno krytykują całą sytuację w mediach społecznościowych. Wydawca zachęca do kontaktu z pomocą techniczną, jeśli ktoś nadal ma problemy z połączeniem się z serwerami.

Nie jest to pierwszy raz, gdy EA musi zmagać się z atakami DDoS. Tym razem sytuacja była prawdopodobnie jeszcze trudniejsza - wiele gier sieciowych cieszy się teraz większą popularnością z uwagi na to, że ludzie przebywają w domach i chętniej oddają się wirtualnej rozrywce.

We're currently looking into the issues affecting our services. If you can't play online, access Origin or EA Help, we're on it.

— EA Help (@EAHelp) April 15, 2020