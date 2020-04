XCOM: Chimera Squad zapowiedziane. Data premiery i cena gry zaskakują

XCOM: Chimera Squad to spin-off popularnej serii taktycznych gier. Akcję tej produkcji osadzono pięć lat po wydarzeniach przedstawionych w XCOM 2 - ludzie i kosmici współpracują, by odbudować cywilizację. Ten wyjątkowy sojusz nie wszystkim się jednak podoba, co skutkuje powstaniem tytułowego oddziału Chimera, który oddelegowany zostaje do walki z zagrożeniami.

Chociaż na materiałach z rozgrywki widać tutaj sporo podobieństw do poprzedniczek, to jest tutaj również kilka istotnych różnic. Przede wszystkim brak tutaj losowo generowanych żołnierzy - każdy z agentów jest niepowtarzalny, ma własną historię oraz zdolności. Same pojedynki rozgrywać się będą zaś w nieco inny sposób i rozpoczniemy je od rozmieszczenia jednostek na mapie, co może zadecydować o przebiegu całego starcia.

Opublikowano też dwa materiały wideo - fabularny zwiastun oraz fragmenty rozgrywki.

Ciekawie prezentuje się też cena oraz data premiery XCOM: Chimera Squad. Tytuł ten będzie dostępny na Steam już od 24 kwietnia, na dodatek w bardzo przyzwoitej cenie - do 1 maja będzie można kupić go za pół ceny, czyli 44,95 zł.