FIFA 21 - co z wersją demo gry? Mamy złe wieści...

9 października na rynek trafi FIFA 21, ale co z demo tej produkcji? Tutaj zaskoczenie - takiej wersji w tym roku... nie będzie. EA zdecydowało się na zmianę podejścia i tym razem przewidziano jedynie możliwość sprawdzenia próbnej wersji dostępnej w ramach abonamentu EA Play.

"Elektronicy" poinformowali, że demo FIFA 21 nie będzie dostępne publicznie, ponieważ wolą zamiast tego "skoncentrować się na dostarczeniu najlepszej pełnej gry na konsole obecnej i następnej generacji".

Do EA Play gra trafi już 1 października. Abonenci tej usługi będą mogli zapoznać się z tym tytułem przez 10 godzin.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.

Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.

We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020