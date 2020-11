FIFA 21 – Zlatan Ibrahimović oskarża EA Sports o bezprawne wykorzystanie wizerunku

EA Sports

Zlatan Ibrahimović opublikował na swoim Twitterze wpis, w którym zarzuca firmie EA Sports, że ta wykorzystała wizerunek piłkarza w grze FIFA 21 bez jego zgody. 39-letni zawodnik klubu AC Milan uważa, że winę za całą tę sytuację może ponosić organizacja FIFPro – sam jednak dodaje, że nie ma pewności czy w ogóle jest jej członkiem, a jeśli tak, to najprawdopodobniej został nim w skutek "jakichś dziwnych manewrów".

Piłkarz dodaje też, że twórcy serii FIFA zarabiają na jego twarzy i nazwisku od wielu lat, nie pytając go jednocześnie o zgodę i zapewnia, że zamierza bliżej przyjrzeć się całej sprawie.

https://twitter.com/Ibra_official/status/1330926963071070210

Przedstawiciele EA Sports skomentowali całą sytuację i w odpowiedzi wysłanej do redakcji brytyjskiego Eurogamera stwierdzili, że rzeczywiście posiadają umowę z FIFPro, dzięki czemu mogą używać wizerunku popularnych piłkarzy w swojej grze.

FIFA od EA Sports to wiodąca gra piłkarska na świecie. Pracujemy z wieloma ligami, zespołami i zawodnikami, by mieć prawda do wizerunku zawodników i każdego roku zapewniać realistyczne doświadczenia.

Redaktorzy brytyjskiego Eurogamera przypominają także, że w lipcu tego roku EA podpisało umowę z AC Milan, na mocy której mogą wykorzystywać w grze stadion, stroje, a także zawodników tego klubu w swojej grze.

To jednak jeszcze nie koniec całej sprawy. Ibrahimović w jednym z późniejszych wpisów podkreśla, że nie jest członkiem FIFPro. Mino Raiola, reprezentujący go agent, dodaje zaś, że FIFPro i AC Milan nie mają praw do wizerunku wszystkich zawodników. Jak na razie EA nie skomentowało tych doniesień.

https://twitter.com/MinoRaiola/status/1331272160673980417