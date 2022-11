Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 tylko w FIFA 23. Kiedy premiera?

EA Sports

FIFA 23 otrzyma darmową aktualizację wprowadzającą do gry Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022. Aktualizacja pojawi się 9 listopada i dzięki niej do gry trafi mistrzowska otoczka związana z turniejem w Katarze oraz aktualizacje piłkarskich ekip, które zakwalifikowały się do głównego turnieju rozgrywanego nad Zatoką Perską. Pośród tych 32 piłkarskich ekip jest reprezentacja Polski, która trafiła do grupy C, gdzie będzie o punkty walczyć z Argentyną, Arabią Saudyjską oraz Meksykiem.

Aktualizacja FIFA World Cup dostępna będzie w wydaniu gry na konsole PS5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One oraz PC, ale nie skorzystają z niej posiadacze Nintendo Switch.

Ponadto miłośnicy rozgrywek sieciowych również w ramach zabawy online będą mogli rozgrywać turniej o puchar Mistrzostw Świata. Natomiast od 21 listopada do 18 grudnia na serwerach FIFA 23 ruszy mundial na żywo, czyli rozgrywki w ramach Mistrzostwa Świata z prawdziwymi ustawieniami i składami dla każdego meczu.