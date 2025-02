Rozdzielenie – pięć teorii dotyczących pani Casey. Czym zajmuje się Lumon?

Apple TV

Rozdzielenie opowiada o zespole pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Serial jest pełen tajemnic i zagadek. Pomimo że na Apple TV+ są już dostępne trzy odcinka drugiego sezonu to widzowie wciąż nie wiedzą czym dokładnie zajmują się główni bohaterowie w biurowej części Lumon.

Jednym z większych zaskoczeń serialu było wyjawienie tego, że pani Casey to żona Marka, która zginęła w wypadku samochodowym. W nowym sezonie alterzy w Lumon próbują odnaleźć panią Casey, dzięki czemu poznają o niej nowe informacje. Z kolei widzowie dzielą się nowym teoriami o tej postaci. Serwis Screen Rant przedstawił pięć z nich.

Gemma została wskrzeszona

W 2. odcinku Rozdzielenia Mark wspomniał, że widział martwe ciało Gemmy, a także zidentyfikował je dla służb. Ponadto Ricken w swojej w książce też pisał o jej pogrzebie. To może oznaczać, że Lumon w jakiś sposób znalazł sposób na wskrzeszanie zmarłych ludzi, ale nie odkryli, jak przywrócić im świadomość.

Możliwe, że Mark wykorzystuje swoje podświadome emocje i przywiązanie z Gemmą, aby "wzmocnić" jej świadomość. To wyjaśniałoby, dlaczego postępy Marka w jego pliku Cold Harbor z wizerunkiem jego żony pojawiły się na ekranie jego komputera. Niewykluczone, że dlatego pani Casey przypomina bardziej robota na podobieństwo potwora Frankensteina.

Apple TV

Pani Casey jest "udoskonalana", aby stać się bardziej "idealną" w oczach Kiera

Na podstawie The Macrodata Refiner’s Orientation Booklet w The Lexington Letter (e-book napisany przez twórców Rozdzielenia), pracownicy działu rafinacji makrodanych otrzymują numery, które dzielą na cztery kategorie: WO, FC, DR i MA. Ich zadaniem jest równomierne wypełnianie każdego z pięciu pól u dołu swoich ekranów numerami z tych kategorii. Cztery kategorie opierają się na czterech emocjach Kiera:

WO : melancholia, rozpacz;

: melancholia, rozpacz; FC : radość, wesołość, ekstaza;

: radość, wesołość, ekstaza; DR : strach, niepokój, obawy;

: strach, niepokój, obawy; MA: chęć wyrządzenia komuś krzywdy, wzbudzenie wściekłości.

Ta teoria mówi, że pracując nad aktami pani Casey, Mark stopniowo "uszlachetnia" (poddaje rafinacji) jej świadomość, sortując wszystkie jej emocje do tych czterech kategorii. Zmienia ją w mniej złożonego człowieka, czyniąc z niej bardziej idealnego pracownika, który spełniłby oczekiwania Kiera. Ta teoria byłaby zgodna z jednym z cytatów Kiera Eagana:

Oswój we mnie cztery temperamenty, abym mógł służyć ci na zawsze. Umieść we mnie dziewięć wartości, abym mógł poczuć twój boski dotyk.

fot. Apple TV+

Pani Casey jest obiektem testowym w Lumon

Alterka z zewnątrz w The Lexington Letters, zauważa, że ​​praca jej pracowniczego altera w dziale rafinacji może mieć coś wspólnego z wydarzeniami w świecie rzeczywistym. Uświadamia sobie, że gdy tylko jej alterka w biurze ukończy swój pierwszy plik, ciężarówka przewożąca towary jednego z największych konkurentów Lumon zostaje zaatakowana. Możliwe, że pani Casey jest jednym z wielu agentów, których Lumon tworzy, aby przeprowadzać niebezpieczne operacje w prawdziwym świecie.

Nadrzędnym motywem firmy jest nie tylko wyeliminowanie konkurencji, ale także ostateczne przejęcie kontroli nad wieloma aspektami świata zewnętrznego. Niektóre informacje sugerują, że Lumon może pracować nad znalezieniem sposobu na ożywianie ludzi i sprawianie, by żyli wiecznie. Pani Casey może być jednym z pierwszych obiektów testowych tej operacji, a Lumon ma nadzieję, że uda się ją ożywić, zanim wykorzysta to do przywrócenia Kiera.

Apple TV

Gemma nie żyje i nie istnieje jako alterka z zewnątrz

W 3. odcinku Reghabi powiedziała Markowi, że jego żona była żywa, gdy widziała ją po raz ostatni w Lumon. To może sugerować, że pani Casey nie musi być Gemmą. Firma mogła stworzyć ją jako obiekt testowy do eksperymentów. Przypomnijmy, że w 1. sezonie kobieta została wysłana na poziom testów. Reghabi wie więcej niż mówi Markowi, którego namówiła na reintegrację w celu zdemaskowania Lumon.

Apple TV

Pani Casey nie przeszła przez tę samą procedurę rozdzielenia, co pracownicy rafinacji

W Rozdzieleniu alterzy w Lumon są traktowani jako odrębne jednostki. Nawet alterzy z zewnątrz odnoszą się do nich w trzeciej osobie. Jednak pomimo tego, wszyscy pracownicy w biurze wydają się zachowywać wiele aspektów swojego człowieczeństwa, a także cechy osobowości swoich zewnętrznych alterów. Na przykład Helly jest buntownicza i wściekła na Lumon. Z kolei Petey wspominał, że pracowniczy alter Marka wykazuje pewne oznaki żałoby po żonie. Z kolei pani Casey wydaje się być czystą kartą zaprogramowaną wyłącznie do wykonywania swoich zadań w centrum zdrowia.

Przypomina robota do tego stopnia, że ​​trudno uwierzyć, że jest człowiekiem. Pokazuje pewne ludzkie cechy dopiero pod koniec 1. sezonu, kiedy Mark docenia ją podczas zdrowotnej sesji i bierze na siebie odpowiedzialność za jej zwolnienie z Lumon. Pani Casey znacząco różni się od innych rozdzielonych pracowników Lumon, ponieważ możliwe, że przeszła zupełnie inną procedurę rozdzielenia.

fot. Apple TV+

Rozdzielenie - premiera czwartego odcinka 7 lutego na Apple TV+.