Filip - Multikino szykuje specjalny przedpremierowy pokaz. Będzie transmisja z czerwonej dywanu

Fot. Jaroslaw Sosinski

Multikino zapowiada przedpremierowy pokaz filmu Filip, który odbędzie się 28 lutego w kinach sieci. Przed rozpoczęciem seansu uczestnicy pokazu zobaczą na żywo transmisję z uroczystej premiery, która odbędzie się w warszawskim Multikinie Złote Tarasy. Bilety na przedpremierowy pokaz z relacją z czerwonego dywanu są dostępne w kasach kin sieci Multikino, na www.multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Filip - uroczysta premiera

Podczas wydarzenia wezmą udział aktorzy Eryk Kulm Jr, Sandra Drzymalska oraz Robert Więckiewicz. Na czerwonym dywanie nie zabraknie reżysera Michała Kwiecińskiego oraz operatora Michała Sobocińskiego. Transmisję z czerwonego dywanu poprowadzi Mateusz Szymkowiak.

Wydarzenie będzie transmitowane w następujących kinach sieci: Zabrze, Kraków, Wrocław Pasaż, Gdańsk, Łódź, Bydgoszcz, Katowice, Szczecin, Olsztyn, Rzeszów, Kielce, Poznań 51, Lublin, Rybnik, Tychy Gemini, Włocławek, Słupsk, Koszalin, Elbląg, Radom, Sopot, Jaworzno, Warszawa Złote Tarasy, Rumia, Głogów, Gorzów Wielkopolski, Tarnów, Kalisz, Czechowice-Dziedzice, Biała Podlaska, Świnoujście, Świdnica, Mielec, Leszno, Zgorzelec, Kłodzko. Start transmisji 19:30. Seans nie będzie poprzedzony blokiem reklamowym.

Po transmisji z Multikina w Warszawie rozpocznie się przedpremierowy pokaz wojennego dramatu Filip. Podczas seansu widzowie przeniosą się do warszawskiego getta w 1941 roku, gdzie główny bohater Filip, młody polski Żyd, ze swoją ukochaną Sarą przygotowują się do występu w kabarecie, by zarobić na utrzymanie rodziny. Podczas premiery dochodzi do strzelaniny, podczas której ginie Sara i siedzący na widowni bliscy Filipa. Dwa lata później mężczyzna pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu we Frankfurcie. Podając się za Francuza, w samym sercu hitlerowskich Niemiec korzysta ze wszystkich uroków świata, nie jest w stanie się zatrzymać ani na chwilę. Następujące po sobie tragiczne wydarzenia sprawiają jednak, że nagle całe starannie zbudowane frankfurckie życie Filipa rozpada się jak domek z kart.

Multikino uruchomiło przedsprzedaż biletów na przedpremierowy pokaz 28 lutego. Bilety można nabywać w kasie kin sieci, przez www.multikino.pl oraz aplikację.

Film - premiera w kinach już 3 marca, więc jest okazja obejrzeć wcześniej. Film jest laureatem Srebrnych Lwów na festiwalu w Gdyni.