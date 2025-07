W Polsce powstają interesujące filmy krótkometrażowe. Tkanki wspólne tak się zapowiadają

fot. Sony Pictures

Reklama

Tak zwane etiudy szkolne, czyli filmy krótkometrażowe tworzone podczas studiów w szkołach filmowych, to forma, od której zaczynali najwięksi polscy twórcy. Właśnie tutaj wielu ekspertów upatruje przyszłości polskiego kina – w projektach, które pozwalają obserwować dojrzewające talenty. Powstawanie filmu w trakcie studiów nie umniejsza jego jakości ani profesjonalnemu podejściu. To nie są amatorskie próby, lecz rzetelnie zrealizowane krótkometrażowe produkcje, które często później zdobywają nagrody na festiwalach filmowych na całym świecie. Tkanki wspólne z pewnością mają predyspozycje, by pójść tą drogą.

Adrian R. Chmielewski, student Warszawskiej Szkoły Filmowej, podzielił się koncepcją swojego najnowszego projektu. Film Tkanki wspólne dopiero powstaje, a jak wiele tego typu etiud, potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego – kampania crowdfundingowa trwa na platformie zrzutka.pl. Jeśli projekt Was zainteresuje, warto tam zajrzeć.

Tkanki wspólne – o czym opowiada film?

Tak prezentuje się opis udostępniony przez reżysera:

Milena (45) od lat opiekuje się chorym na miopatię mężem, Aronem (50). Jego ciało powoli odmawia posłuszeństwa – porusza się na wózku, ma problemy z oddychaniem, a każdy dzień to walka o resztki sprawności i godności. Milena dźwiga ten ciężar sama – z oddaniem, ale i narastającym zmęczeniem. Gdy w ich życiu pojawia się młody rehabilitant Daniel (30), coś się w niej budzi. Kobieta wciąż kocha męża, ale pragnie też znów poczuć się żywa. Między nią a Danielem rodzi się napięcie.

Prawie przez cały film zadajemy sobie pytanie: czy Milena zdradzi Arona? Czy to możliwe, by zdrada była formą lojalności? Przyglądamy się kobiecie rozdartej pomiędzy trwaniem a pragnieniem – w intymnym i emocjonalnym portrecie związku wystawionego na próbę nie tylko przez chorobę, ale po prostu przez życie, które mimo wszystko toczy się dalej.

Tkanki wspólne – szczegóły produkcji

W głównych rolach zobaczymy Agnieszkę Warchulską i Roberta Czebotara. Autorem zdjęć jest Maciej Fabirkiewicz, a muzykę stworzy Maja-Laura Jaryczewska. W filmie usłyszymy ilustracyjną kompozycję na kwartet smyczkowy oraz cover utworu Party zespołu Oddział Zamknięty, nagrany przez Maję-Laurę i Figgera.