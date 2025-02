Pierwsze zdjęcie z kinowych Władców wszechświata. Oto imponujący miecz He-Mana!

fot. materiały prasowe

Od dawna wiadomo, że powstaje aktorski film z He-Manem w roli głównej. Kinowych Władców wszechświata reżyseruje Travis Knight, a całość powstaje dla Amazon MGM Studios i Mattela. W roli głównej wystąpi Nicholas Galitzine.

W sieci pojawiały się już informacje na temat filmu i jego fabuły. Ta ma się skupiać na Ziemi, co wielu fanom oryginału się nie spodobało. Zdjęcia z planu zdały się to potwierdzać. Tym razem jednak otrzymujemy oficjalne pierwsze spojrzenie na He-Mana i jego oręż, a także kostium. To zaledwie urywek, ale powinien on wystarczyć fanom i uspokoić niektóre z obaw. Wygląda na to, że kultowego bohatera zobaczymy w równie kultowym stroju. A Wam jak się podoba?

fot. Amazon MGM Studios

Władcy wszechświata - opis fabuły

Fabuła skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii w statku kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od swojego miecza mocy – jedynego połączenia z domem – Adam dorasta na Ziemi, nieświadomy swojego dziedzictwa. Poszukiwania miecza zajmują mu dwadzieścia lat. Teraz, jako dorosły mężczyzna, musi powrócić na Eternię, aby bronić jej przed siłami Szkieletora. Jednak zanim stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, musi odkryć tajemnice swojej przeszłości i w pełni objąć rolę He-Mana.

Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to pierwsza wersja historii He-Mana, w której jego geneza jest ściśle związana z Ziemią. To jednak nie pierwszy raz, gdy fabuła Masters of the Universe nawiązuje do naszej rzeczywistości – w filmie z Dolphem Lundgrenem większość wydarzeń również rozgrywała się na Ziemi.

W obsadzie znajduje się: Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.