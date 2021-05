Film Your Story - szczegóły konkursu Nowych Horyzontów i OPPO. Jesteśmy w jury

Fot. Oppo/Nowe Horyzonty

W ramach współpracy OPPO objęło patronatem sekcję Pokazów Galowych oraz Nagrodę Publiczności. Na platformie Nowe Horyzonty VOD powstanie również specjalna selekcja filmów wpisujących się w konwencję odkrywania własnej drogi, radości tworzenia, przekraczania własnych granic.

Wystartował konkurs Film Your Story, w ramach którego każdy może zaprezentować swój pomysł na film i docelowo zrealizować własną produkcję, która zostanie zaprezentowana widzom Nowych Horyzontów. Co należy zrobić? Chętny uczestnik musi przesłać pomysł na film, który da się zrealizować smartfonem, wpisujący się w hasło „Film Your Story". Autorzy 15 najlepszych pomysłów otrzymają na własność smartfony OPPO Reno5 5G, jeśli tylko przed rozpoczęciem następnego etapu zrealizują swoje koncepcje.

Autor lub autorka najlepszego spośród 15 nagrań, wybranego przez jury, otrzyma nagrodę główną – 10 000 zł oraz możliwość nakręcenia smartfonem OPPO Reno5 5G profesjonalnej etiudy pod mentorską opieką profesjonalnej ekipy filmowej. Premiera dzieła odbędzie się podczas Gali Zamknięcia 21. Międzynarodowego Festiwalu Nowe Horyzonty 22 sierpnia tego roku. Na zgłoszenia czas jest do 25 maja włącznie. W konkursowym jury zasiada m.in. nasz redaktor naczelny, Dawid Muszyński oraz Roman Gutek, Marcin Pieńkowski, Mo Zhang, Marcin Prokop, Michał Wilczewski, Mikołaj Komar i Tomasz Rewers.

Informacje na temat formy oraz innych szczegółów konkursu, dostępne są pod oficjalnym adresem wydarzenia.