The Green Knight - zwiastun filmu. Legendy arturiańskie w nowym wydaniu

The Green Knight to nowy film, za który odpowiada reżyser David Lowery (A Ghost Story). Produkcja nawiązuje do legendy arturiańskiej o Sir Gawainie. Za projekt odpowiada słynne studio A24 (Midsommar. W biały dzień). W sieci zadebiutował pełny zwiastun widowiska. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Produkcja to wizjonerska historia z gatunku fantasy. Film koncentruje się wokół lekkomyślnego i zawziętego siostrzeńca króla Artura, Sir Gawaina, który wyrusza na śmiałą wyprawę, by zmierzyć się z tytułowym Zielonym Rycerzem, gigantycznym nieznajomym o szmaragdowej skórze. Gawain zmaga się w swojej podróży z duchami, gigantami, złodziejami i intrygantami, aby zdefiniować swój charakter i udowodnić swoją wartość w oczach rodziny i królestwa.

W obsadzie produkcji znajdują się Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan i Ralph Ineson.

The Green Knight - premiera filmu w kinach w USA została zaplanowana na 30 lipca.