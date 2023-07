Najlepsze filmy akcji ostatnich 25 lat. Niektóre tytuły mocno kontrowersyjne

fot. materiały prasowe

Serwis internetowy Rotten Tomatoes obchodzi swoje 25-lecie. Jest to portal, który gromadzi recenzje dziennikarzy i krytyków, a następnie tworzy odpowiednie rankingi. Z okazji swojego święta, strona zaprezentowała specjalne zestawienie, w którym zgromadzone zostały najlepsze filmy akcji ostatnich 25 lat. Z każdego roku wybrano po jednej najwyżej ocenianej produkcji. Opierano się na standardowej formule rekomendacji portalu oraz ocenie widzów, które to nadały priorytet tytułom wyróżniającym się wśród krytyków i fanów. Twórcy ostrzegają jednak, że przy kształtowaniu zbioru popkulturowa miłość redaktorów strony miała także znaczenie.

Najlepsze filmy akcji ostatnich 25 lat

Jeśli jesteście ciekawi, które produkcje zasłużyły na miano najlepszego kina akcji ostatnich 25 lat, zajrzyjcie do poniższej galerii. Kilka filmów może Was zadziwić swoją obecnością. Zwłaszcza że wpasowują się one w ramy również innych gatunków. Dajcie znać, czy wybrane przez Rotten Tomatoes tytuły nadają się do tego zestawienia.