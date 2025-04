Przeciwnik Supermana ze strojem wyjętym z komiksów. Zdjęcie zabawek zdradza nowe informacje o filmie

fot. DC Comics

Superman Jamesa Gunna będzie debiutem nie tylko nowej inkarnacji Człowieka ze stali, ale i wielu bohaterów i złoczyńców z komiksów DC. Ze zwiastunów i zapowiedzi można wywnioskować, że w produkcji DCU pojawi się więcej niż jeden złoczyńca. Poza Lexem Luthorem ma przez wielki ekran przemknąć też nieznany potwór, z którym Superman walczył w zwiastunie, a także Ultraman i Metamorpho. W tego ostatniego wcieli się Anthony Carrigan.

James Gunn jeszcze w 2024 roku zapowiadał, że Metamorpho ujrzymy w prawdziwym, namacalnym kostiumie. Nie powinno to dziwić, bo reżyser stawia na efekty praktyczne tam, gdzie jest w stanie i dba o wierne przenoszenie elementów z komiksów do swoich adaptacji. Teraz w sieci pojawiło się zdjęcie zestawu zabawek i figurek z filmu Superman. Można na nim zauważyć różne figurki Supermana, Lexa Luthora, Krypto i innych postaci filmu. Widoczny jest też Metamorpho, który wzorem z komiksów pojawi się w charakterystycznym pomarańczowo-fioletowym stroju.

Warto też zwrócić uwagę na zestaw z Lexem Luthorem, do którego należy też "Baby Kaiju." Wedle plotek Luthor ma być kimś na wzór szalonego naukowca w filmie, więc wszystko wskazuje na to, że to on wyhoduje potwora, z którym Superman walczył w zwiastunie.

