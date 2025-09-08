Takich filmów gangsterskich już się nie robi. Oto dziesięć klasyków kina [TOP 10]

fot. Paramount Pictures

Większość sympatyków kina i filmów prawdopodobnie przynajmniej raz w życiu obejrzała lub przynajmniej usłyszała o Ojcu chrzestnym. To niezaprzeczalny klasyk, który wzmógł popularność produkcji gangsterskich, z których słynął m.in. Martin Scorsese. Warto jednak cofnąć się w czasie i sprawdzić, jakie inne produkcje święciły triumfy przed Ojcem chrzestnym.

Często mówi się, że "takich filmów już się nie robi" i w wielu przypadkach jest to prawda. Czasy się zmieniają, podejście do tworzenia filmów również, a także kubki smakowe szerokiej publiczności. Kto wie, czy taki Ojciec chrzestny zrobiłby dziś furorę w trakcie trwającego - choć słabnącego - boomu na superbohaterów. Na przestrzeni dekad popularność gatunku gangsterskiego spadła, ale zdarzają się pewne perełki. Tymczasem portal Screen Rant postanowił przypomnieć o tych perłach, które zaginęły w odmętach czasu.

TOP 10 klasycznych filmów gangsterskich

Oto dziesiątka gangsterskich klasyków, którym warto dać szansę pomimo upływu czasu. Na liście nie zabrakło oczywiście klasyka Francisa Forda Coppoli. Na którym miejscu się uplasował?