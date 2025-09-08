Reklama
placeholder

To może być najlepszy film z serii Na noże. Pierwsze recenzje filmu Żywy czy martwy

Żywy czy martwy to już trzeci film z serii Na noże, w której Daniel Craig wciela się w detektywa Benoita Blanca. I wygląda na to, że krytycy nadal się nim nie przejedli. Rian Johnson​ po raz kolejny zachwycił recenzentów i wprowadził kilka nowych elementów na ekran.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Żywy czy martwy: film... 
daniel craig na noże
Na noże 3 fot. X: Rian Johnson
Reklama

Pierwsza część serii Na noże wyszła w 2019 roku i natychmiast podbiła serca widzów. Kolejna pojawiła się na Netflixie trzy lata później i również zebrała pozytywne recenzje. Obie mają ponad 90% pozytywnych ocen  w Rotten Tomatoes wśród krytyków i widzów, odznakę Certified Fresh, a także łącznie: dwie nominacje do Oscara, pięć do Złotych Globów i jedną do nagrody BAFTA, choć lista jest o wiele dłuższa. 

Nic dziwnego, że wielu widzów ma duże oczekiwania wobec następnej odsłony, Żywy czy martwy. Wygląda jednak na to, że nie mają się o co martwić. Pierwsze recenzje zaczęły napływać do Sieci i nastrajają bardzo pozytywnie. W chwili pisania tego artykułu trzeci film z serii Na noże ma 96% pozytywnych ocen krytyków w Rotten Tomatoes. Na razie 23 recenzentów podzieliło się swoją opinią w serwisie.

Przynajmniej dla części widzów to może być najlepsza część do tej pory — Damon Wise, Deadline Hollywood Daily.

Netflix

Pierwsze recenzje Na noże 3

Jak Żywy czy martwy wypada na tle całej franczyzy? Rian Johnson ponoć stworzył kolejną trudną do odgadnięcia i pełną niespodziewanych zwrotów akcji zagadkę kryminalną. Odhacza wszystkie elementy, do których przyzwyczaiły nas poprzednie filmy, a jednocześnie kilku krytyków – w tym Ross Bonaime z Collider i Mae Abdulbaki ze Screen Rant – ostrzegają, że ta część jest nieco mroczniejsza niż to, co widzieliśmy wcześniej na ekranie. Jest też ponoć bardziej przyziemna i mniej chaotyczna niż Glass Onion

Czego spodziewać się po Żywym czy martwym? Ponoć Rian Johnson starał się subtelnie wpleść aktualne wątki polityczne i poruszyć takie tematy jak religia, poczucie wspólny i sposób, w jaki władza i pieniądze mogą wpłynąć na człowieka. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ta część wydaje się bardziej osobista i mroczniejsza niż poprzednie, jednak nadal zachowano typowy dla serii humor. Chase Hutchinson z TheWrap zauważył nawet kilka celnych pocisków w stronę samego Netflixa czy Gwiezdnych Wojen. Wisienką na torcie jest fakt, że Żywy czy martwy jest ponoć wizualnym majstersztykiem.

Żywy czy martwy to chyba najpiękniejszy film Johnsona. Wykorzystanie światłocienia, by zasugerować coś mrocznego, dziejącego się w kościele, a także niemal gotycki horror, rozgrywający w mrocznej dziczy, były po prostu zachwycające. — Travis Hopson, Punch Drunk Critics.

nullfot. Netflix

Jak wypada obsada filmu? Daniel Craig nadal zachwyca jako Benoit Blanc i jego występ jest dużym plusem. Jednak wśród nowych członków obsady największe pochwały zbierają za to zdecydowanie Josh O’Connor i Glenn Close. Krytycy są nimi zachwyceni. Choć co ciekawe, Chris Bumbray z JoBlo’s Movie Network uważa, że obsada była tym razem nieco za duża i działało to na niekorzyść filmu. 

Ostatecznie wydaje się, że krytycy nie mogą się zgodzić, czy mamy do czynienia z najsłabszą, czy najlepszą odsłoną serii Na noże. Zdania są podzielone. To jednak pokazuje, że film wywołuje spore emocje. Jednak co najważniejsze, wszyscy zdają się uważać, że to nie powinien być koniec przygód Benoita Blanca na ekranie i są ciekawi, co jeszcze ma do pokazania Rian Johnson. Filmowiec wydaje się idealnie spełniać oczekiwania widzów, dając im za każdym razem to, czego chcą, a jednocześnie z każdą kolejną częścią trochę eksperymentuje i dodaje do sprawdzonego dania nowe elementy. 

Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek uda mu się przebić film Żywy czy martwy — Owen Gleiberman, Variety.

Najgorsze filmy z największym budżetem. Te kwoty są szokująco bolesne

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Źródło: https://editorial.rottentomatoes.com/

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Żywy czy martwy: film... 
daniel craig na noże
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże Komedia

7,1

2022
Glass Onion: Film z serii Na noże
Oglądaj TERAZ Glass Onion: Film z serii Na noże Komedia

7,9

2019
Na noże
Oglądaj TERAZ Na noże Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 The Paper
-

Czy The Paper godnie zastąpi kultowe Biuro? Krytycy wydali werdykt

2 Wonder Man
-
Plotka

Wonder Man bez żadnego cameo postaci z MCU? Ta plotka niepokoi

3 Nuremberg
-

Russell Crowe, gwiazda Białego lotosu i polska legenda z szansami na Oscara? Ten film podbił TIFF

4 Doktor Doom
-
Plotka

Avengers: Doomsday z 2 legendami Marvela? Jedna z nich (znów) imponuje muskulaturą

5 Ministranci
-

Ministranci – zwiastun polskiego filmu. Dzieciaki w walce z Kościołem niczym Robin Hood

6 Marvel's Wolverine
-
Plotka

Kiedy zwiastun Marvel's Wolverine? Na nowy materiał z gry na PS5 nie będziemy czekać zbyt długo

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e172

Moda na sukces

s03e01

s38e165

Zatoka serc

s12e22

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e01

s2025e179

The Lead with Jake Tapper

s01e21

s01e91
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ray Fisher
Ray Fisher

ur. 1987, kończy 38 lat

Martin Freeman
Martin Freeman

ur. 1971, kończy 54 lat

Gaten Matarazzo
Gaten Matarazzo

ur. 2002, kończy 23 lat

David Arquette
David Arquette

ur. 1971, kończy 54 lat

Ella Rae Peck
Ella Rae Peck

ur. 1990, kończy 35 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

5

Afryka Express: kto odpadł z programu?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV