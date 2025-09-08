To może być najlepszy film z serii Na noże. Pierwsze recenzje filmu Żywy czy martwy

fot. X: Rian Johnson

Pierwsza część serii Na noże wyszła w 2019 roku i natychmiast podbiła serca widzów. Kolejna pojawiła się na Netflixie trzy lata później i również zebrała pozytywne recenzje. Obie mają ponad 90% pozytywnych ocen w Rotten Tomatoes wśród krytyków i widzów, odznakę Certified Fresh, a także łącznie: dwie nominacje do Oscara, pięć do Złotych Globów i jedną do nagrody BAFTA, choć lista jest o wiele dłuższa.

Nic dziwnego, że wielu widzów ma duże oczekiwania wobec następnej odsłony, Żywy czy martwy. Wygląda jednak na to, że nie mają się o co martwić. Pierwsze recenzje zaczęły napływać do Sieci i nastrajają bardzo pozytywnie. W chwili pisania tego artykułu trzeci film z serii Na noże ma 96% pozytywnych ocen krytyków w Rotten Tomatoes. Na razie 23 recenzentów podzieliło się swoją opinią w serwisie.

Przynajmniej dla części widzów to może być najlepsza część do tej pory — Damon Wise, Deadline Hollywood Daily.

Pierwsze recenzje Na noże 3

Jak Żywy czy martwy wypada na tle całej franczyzy? Rian Johnson ponoć stworzył kolejną trudną do odgadnięcia i pełną niespodziewanych zwrotów akcji zagadkę kryminalną. Odhacza wszystkie elementy, do których przyzwyczaiły nas poprzednie filmy, a jednocześnie kilku krytyków – w tym Ross Bonaime z Collider i Mae Abdulbaki ze Screen Rant – ostrzegają, że ta część jest nieco mroczniejsza niż to, co widzieliśmy wcześniej na ekranie. Jest też ponoć bardziej przyziemna i mniej chaotyczna niż Glass Onion.

Czego spodziewać się po Żywym czy martwym? Ponoć Rian Johnson starał się subtelnie wpleść aktualne wątki polityczne i poruszyć takie tematy jak religia, poczucie wspólny i sposób, w jaki władza i pieniądze mogą wpłynąć na człowieka. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ta część wydaje się bardziej osobista i mroczniejsza niż poprzednie, jednak nadal zachowano typowy dla serii humor. Chase Hutchinson z TheWrap zauważył nawet kilka celnych pocisków w stronę samego Netflixa czy Gwiezdnych Wojen. Wisienką na torcie jest fakt, że Żywy czy martwy jest ponoć wizualnym majstersztykiem.

Żywy czy martwy to chyba najpiękniejszy film Johnsona. Wykorzystanie światłocienia, by zasugerować coś mrocznego, dziejącego się w kościele, a także niemal gotycki horror, rozgrywający w mrocznej dziczy, były po prostu zachwycające. — Travis Hopson, Punch Drunk Critics.

Jak wypada obsada filmu? Daniel Craig nadal zachwyca jako Benoit Blanc i jego występ jest dużym plusem. Jednak wśród nowych członków obsady największe pochwały zbierają za to zdecydowanie Josh O’Connor i Glenn Close. Krytycy są nimi zachwyceni. Choć co ciekawe, Chris Bumbray z JoBlo’s Movie Network uważa, że obsada była tym razem nieco za duża i działało to na niekorzyść filmu.

Ostatecznie wydaje się, że krytycy nie mogą się zgodzić, czy mamy do czynienia z najsłabszą, czy najlepszą odsłoną serii Na noże. Zdania są podzielone. To jednak pokazuje, że film wywołuje spore emocje. Jednak co najważniejsze, wszyscy zdają się uważać, że to nie powinien być koniec przygód Benoita Blanca na ekranie i są ciekawi, co jeszcze ma do pokazania Rian Johnson. Filmowiec wydaje się idealnie spełniać oczekiwania widzów, dając im za każdym razem to, czego chcą, a jednocześnie z każdą kolejną częścią trochę eksperymentuje i dodaje do sprawdzonego dania nowe elementy.

Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek uda mu się przebić film Żywy czy martwy — Owen Gleiberman, Variety.

