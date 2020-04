Filmy MCU online w HBO GO. Iron Man i inne powracają do platformy

Filmy MCU znów będą dostępne online. Udało nam się ustalić, że HBO GO ma prawa do produkcji Marvel Studios w kwietniu 2020 roku będą wprowadzać po trzy tytuły tygodniowo. Te informacje nie pojawiły się w zapowiedzi HBO GO na kwiecień, którą publikowaliśmy pod koniec marca 2020 roku.

Premiery MCU w HBO GO

Na razie dowiedzieliśmy się o premierach trzech części Iron Mana oraz trzech części przygód Kapitana Ameryki.

Wiemy też, że 24 kwietnia pojawią się w ofercie kolejne trzy tytuły.

Przypomnijmy, że w HBO GO są też dostępne Avengers: Koniec gry, Kapitan Marvel i Spider-Man: Daleko od domu.