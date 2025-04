Ujawnił się kompozytor Blade'a. Zdążył podpisać kontrakt przed wstrzymaniem projektu

Newstroopp

Marvel Studios przez dłuższy czas pracowało nad rebootem Blade'a, w którym tytułową rolę miał odegrać Mahershala Ali. Film zmieniał wielokrotnie reżyserów i scenarzystów, a prace nad nim nie szły do przodu przez dłuższy czas - m.in. przez strajki aktorów i scenarzystów, które miały miejsce w Hollywood. Doszło do momentu, w którym studio zdecydowało się na wstrzymanie projektu.

Blade - kto miał być kompozytorem?

DJ Flying Lotus, aka Steven Ellison, ujawnił na platformie X, że zdążył podpisać kontrakt z Marvel Studios. To właśnie on miał napisać muzykę do Blade'a zanim projekt został wstrzymany. Napisał, że jest otwarty na jakąkolwiek współpracę, natomiast wątpi, że film dojdzie do skutku.

Z tego, co po raz ostatni słyszeliśmy na temat Blade'a, Eric Pearson pracował nad scenariuszem. Przejął pałeczkę po pięciu innych scenarzystach, wśród których byli m.in. Michael Green czy Deau DeMayo. Niedawno projektantka kostiumów, Ruth E. Carter, potwierdziła, że miał to być film historyczny, osadzony w latach 20. XX wieku.

