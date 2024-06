Najgorsze filmy obecnej dekady. "Sukces" Polski w arcyważnym rankingu: 3 tytuły w TOP10

materiały prasowe

Poznaliśmy najgorsze filmy obecnej dekady i... niektórzy z nas będą chcieli o tym jak najszybciej zapomnieć. W popkulturze niewiele jest zestawień, w których Polska okazuje się ich bezdyskusyjnym zwycięzcą. W przypadku listy, którą na swojej stronie systematycznie aktualizuje prestiżowy i cieszący się ogromną popularnością serwis Letterboxd, nasz kraj osiągnął jednak gigantyczny "sukces" - w TOP10 znalazły się bowiem aż 3 polskie produkcje, w dodatku jedna z nich zajęła najwyższe miejsce na podium.

Powstały w 2011 roku Letterboxd to obecnie jedna z najważniejszych witryn filmowych na świecie; dość powiedzieć, że w lutym 2024 roku miała ona już 12 mln zarejestrowanych użytkowników (ta liczba stale rośnie). To właśnie oni oddają głosy na poszczególne produkcje, co przekłada się na powstanie jednego z najbardziej miarodajnych rankingów w całej branży. Istotna uwaga: portal szereguje filmy z obecnej dekady w ten sposób, że bierze pod uwagę ekranowe historie, które miały swoją premierę od 1 stycznia 2020 roku.

Wśród najgorszych filmów lat 20. XXI wieku znalazło się sporo głośnych tytułów, wśród nich te komiksowe: Madame Web czy Morbius. Polska w tym pojedynku wystawiła jednak "mocną" reprezentację, a jedna z naszych produkcji jest bardzo blisko najgorszej możliwej oceny. Sprawdźcie sami:

Najgorsze filmy obecnej dekady. Polska "króluje" w prestiżowym rankingu

70. Bunkier strachu (2022) - 1,67/5

W tym miejscu dobrze będzie przypomnieć Wam najgorsze filmy w ocenie naszej redakcji:

Botoks