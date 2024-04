Najgorsze filmy wybitnych reżyserów - ranking. Spielberg, Cameron, Zemeckis i inni

fot. materiały prasowe

Tak jak i w życiu prywatnym, tak też w karierze bywają wzloty i upadki. Nie istnieją jednostki nieomylne, ani też chodzące ideały. Cenieni i szanowani w środowisku filmowym reżyserowie znają gorzki smak porażki, jak własną kieszeń. Każdemu z nich na drodze do wiecznego uwielbienia stanęła przynajmniej jedna, naprawdę kiepska produkcja. Czy pokrzyżowała ona dobrą reżyserką passę? A może zaprzepaściła szansę na powrót w wielkim stylu? W wielu przypadkach owszem.

Prześledźmy wspólnie kariery wielkich i wspaniałych filmowców, którzy poprowadzili do sukcesu głośne projekty, ale i też wydali na świat ciężkie do strawienia twory. Część z przedstawionych produkcji to debiuty reżyserskie. Inne zaś powstały u szczytu możliwości filmowców, których w pewnym momencie poniosło przekonanie o własnym geniuszu. Odnajdziecie również tytuły pochodzące ze schyłkowego okresu kariery twórców.

Ranking wyszedł z prestiżowego Rolling Stone, którego dziennikarze po debatach wybrali takie, a nie inna tytuły. Wiele produkcji może okazać się dla Was kontrowersyjnym wyborem. Jednak należy pamiętać, że brane pod uwagę były najsłabsze produkcje najwybitniejszych filmowców wszech czasów. Jeśli jesteście ciekawi, które filmy Martina Scorsese, Francisa Forda Coppola, Stevena Spielberga czy Jamesa Camerona zajrzyjcie do galerii i oceńcie sami ranking Rolling Stone'a!

Najgorsze filmy wybitnych reżyserów - ranking