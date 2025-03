Filmy, które są jak sny na jawie. Cudowne halucynacje i dwa polskie tytuły

materiały prasowe

Przyszedł czas, by skupić się na gatunku kina, którego na próżno szukać w akademickich podręcznikach; na potrzeby niniejszego opracowania określmy go mianem... "halucynogennego". Chodzi tu więc o filmy, które same w sobie prezentują się tak, jakby były wytworami majaczenia umysłu i snem na jawie - przedziwne na pierwszy rzut oka produkcje, w których zaciera się granica między fikcją a rzeczywistością.

Zestawienia obejmujące tego typu dzieła cieszą się w sieci olbrzymią popularnością. W mediach społecznościowych aż roi się od tematycznych list, lecz naszą uwagę zwróciła jedna z nich, która wydała nam się najlepsza pod względem przekrojowym. Nie dość, że pokazuje doskonałą reprezentację konwencji, to jeszcze znajdziemy na niej dwa polskie tytuły, co do których "halucynogenności" chyba nikt nie będzie zgłaszał pretensji.

Jak sami zobaczycie poniżej, proponowany gatunek ma swoich mistrzów, by wymienić w tym miejscu choćby Yorgosa Lanthimosa czy Darrena Arronofsky'ego. Ale dzieł, które wprowadzają nas w trans, jest dużo więcej:

Filmy rodzące halucynacje i będące jak sny na jawie. Jest polska reprezentacja [RANKING]

45. Coś z Alicji (1988) - reż. Jan Švankmajer

To będzie też chyba doskonały moment, aby przypomnieć Wam inne zestawienie spod znaku "mózg może eksplodować":

