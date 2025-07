Niepubliczny zwiastun nowego filmu Andersona. Czemu Warner Bros ukrywa wideo?

fot. materiały prasowe

Nieopublikowany zwiastun nadchodzącego filmu Paula Thomasa Andersona One Battle After Another, który jest wyświetlany przed seansami Supermana, w tajemniczy sposób zgromadził już ponad 6 milionów wyświetleń na YouTube.

Zwiastun, który oznaczono jako niepubliczny na oficjalnym kanale Warner Bros., jest praktycznie nie do znalezienia bez bezpośredniego linku. Nie pojawia się w wynikach wyszukiwania, nie jest osadzony na żadnej oficjalnej stronie, pomimo ogromnej liczby wyświetleń.

To rodzi poważne pytania dotyczące strategii marketingowej WB wobec tego filmu. Dominująca teoria głosi, że studio wrzuciło zwiastun wcześniej, przygotowując się na oficjalną premierę w tym tygodniu, ale nie tłumaczy to podejrzanej liczby odtworzeń przy praktycznie zerowej szansie na odnalezienie wideo. Wygląda to na miękki start albo, co gorsza, błąd lub wersję tymczasową, którą ktoś zapomniał odpowiednio zabezpieczyć. Oglądajcie, póki jeszcze nie zniknęło.

One Battle After Another - ukryty zwiastun

One Battle After Another - fabuła, obsada

Historia pokaże nam losy specyficznego rewolucjonisty Boba Fergusona (DiCaprio), który w ogniu rozwijającego się konfliktu musi odnaleźć swoją córkę, w obławie przedzierając się przez kraj.

W obsadzie znajdują się: Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Wood Harris, Shayna McHayle oraz Chase Infiniti.

Premiera One Battle After Another odbędzie się 26 września 2025 roku.