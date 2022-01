Final Fantasy 14 Online wkrótce wróci do sprzedaży. Co z wersją próbną gry?

fot. Square Enix

W grudniu doszło do nietypowej sytuacji, bo twórcy Final Fantasy 14 Online zdecydowali się na wstrzymanie sprzedaży gry. Wynikało to jednak nie z powodów licencyjnych czy problemów z jej działaniem, a... zbyt dużej popularności. Zrezygnowanie ze sprzedaży i wycofanie się z części reklam miało na celu ograniczenie wielogodzinnych kolejek, z którymi zmagali się gracze przy próbach wejścia na serwery. I wygląda na to, że udało się je ograniczyć, bo na oficjalnej stronie poinformowano, że już wkrótce FF14 ponownie będzie można kupić.

Final Fantasy 14 Online wróci do cyfrowej dystrybucji 25 stycznia tego roku. Tego samego dnia wystartują również nowe serwery przeznaczone dla graczy z Oceanii. Niestety jak na razie nic nie zmieni się w kwestii bezpłatnej wersji próbnej i ta nadal pozostanie wstrzymana.

