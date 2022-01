Hogwarts Legacy - premiera dopiero w 2023 roku? Gra podobno ma problemy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. WBIE

Hogwarts Legacy zapowiedziano we wrześniu 2020 roku i ogłoszenie to wywołało sporą ekscytację u fanów uniwersum. Trudno się temu dziwić: ma być to wysokobudżetowa gra z elementami RPG i zupełnie nową historią. Niestety, poza debiutanckim zwiastunem, nie dostaliśmy żadnych nowych informacji przez ponad rok i wygląda na to, że taka sytuacja się utrzyma, bo do sieci zaczynają trafiać niepokojące plotki.

Taką nieoficjalną informację przekazał Colin Moriarty w swoim podcaście Sacred Symbols+. Podobno dotarł on do wiadomości, z których wynika, że na premierę w tym roku nie mamy co liczyć. Sama gra ma zaś zmagać się z pewnymi problemami, ale szczegółów na ten temat nie ujawniono.

Słyszę za kulisami, że gra nie wyjdzie w tym roku i jest ona w jakichś tarapatach.

Oczywiście to tylko plotka, ale być może jest w niej ziarno prawdy. Trudno bowiem uwierzyć, że o wyczekiwanym projekcie byłoby tak cicho, gdyby wszystko było z nim w jak najlepszym porządku.

