Final Fantasy 7: Ever Crisis - data premiery ujawniona

fot. Square Enix

Final Fantasy 7: Ever Crisis to mobilna produkcja, w której gracze będą mogli ponownie przeżyć wydarzenia znane z FF7 oraz Crisis Core, a także zupełnie nową historię, której głównym bohaterem będzie młody Sephiroth. Tytuł ten doczekał się właśnie konkretnej daty premiery i okazuje się, że nie trzeba będzie już długo na niego czekać. Ma on zadebiutować 7 września na urządzeniach z systemami Android oraz iOS.

Zainteresowani mogą już teraz dokonać wstępnej rejestracji i otrzymać powiadomienie, gdy tylko Ever Crisis będzie dostępne do pobrania.

https://twitter.com/FFVII_EC_EN/status/1689487749731217409

Final Fantasy 7: Ever Crisis, jak na typową mobilną produkcją przystało, dostępne będzie za darmo, ale nie zabraknie tam mikropłatności. Gracze będą mogli wydawać pieniądze na nowe bronie oraz kostiumy dla bohaterów.