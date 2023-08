Quake II powraca! Zwiastun przedstawia odświeżone wydanie kultowej strzelanki

fot. Bethesda

Reklama

Wcześniejsze plotki się potwierdziły i Bethesda rzeczywiście zapowiedziała odświeżoną wersję kultowej strzelanki Quake II z 1997 roku. Remaster zapewnia między innymi możliwość gry w rozdzielczości 4K i na szerokich ekranach, a także ulepszone modele, animacje wrogów, efekty brutalności i poprawioną sztuczną inteligencję. Oprócz tego gracze mogą liczyć na rozgrywkę wieloosobową (w tym międzyplatformową): zarówno jeśli chodzi o rywalizację, jak i współpracę.

Ulepszona wersja gry zawiera też naprawdę sporo dodatkowej zawartości, obejmuje bowiem dwa dodatki do oryginalnej gry: Mission Pack: The Reckoning i Mission Pack: Ground Zero. Na tym jednak nie koniec, bo zadbano też o zupełnie nowe DLC zatytułowane Call of the Machine, a także... port gry Quake II 64, pierwotnie wydanej wyłącznie na Nintendo 64.

Quake II - zwiastun odświeżonej wersji gry

"Nowy" Quake II jest już dostępny na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch w cenie 39 zł.