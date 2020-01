The Last of Us: Part II na PC? Oferta pracy w Naughty Dog może na to wskazywać

The Last of Us: Part II to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier, które w najbliższym czasie trafią na konsolę PlayStation 4. Okazuje się jednak, że jest niewielka szansa na to, że tytuł ten może trafić także na PC. Takie podejrzenia można mieć po zobaczeniu ogłoszenia o pracę, które pojawiło się na oficjalnej stronie studia Naughty Dog, a więc ekipy odpowiedzialnej za tej produkcję. Poszukiwany jest bowiem programista, który ma doświadczenie z DirectX 12 oraz kartami graficznymi firmy NVidia.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku na pecety trafiło Heavy Rain, Beyond: Dwie Dusze i Detroit: Become Human, a więc gry do tej pory dostępne wyłącznie na konsolach Sony. Niedawne plotki wskazują również na to, że wkrótce na PC pojawić ma się także Horizon: Zero Dawn. W takiej sytuacji naprawdę można mieć podejrzenia, że i The Last of Us: Part II może zostać przeniesione na tę platformę.

Jak na razie jednak pewne jest tylko to, że The Last of Us: Part II zadebiutuje na PlayStation 4 w dniu 29 maja 2020 roku. Oczywiście, o ile dzieło Naughty Dog nie zostanie po raz kolejny opóźnione. Co będzie dalej? Czas pokaże.