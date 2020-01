Godfall - gra na PS5 na nowym fragmencie rozgrywki

Godfall to gra studia Counterplay Games, która tworzona jest z myślą o PC oraz konsoli PS5. Jest to też pierwszy tytuł, o którym wiemy, że zmierza własnie na nowy sprzęt od Sony. Pod względem rozgrywki ma być to produkcja przypominająca Destiny 2 i inne loot-shootery, ale stawiająca na walkę bronią białą, a nie na broń palną. Teraz w sieci pojawiło się krótkie wideo, które przedstawia gameplay.

Materiał trwa zaledwie 6 sekund i ma pochodzić z nadchodzącego, niedostępnego jeszcze w sieci zwiastuna. Osoba odpowiedzialna za wyciek nie zdradza jednak skąd uzyskała ten fragment i kiedy nowy trailer pojawi się w internecie. W wideo widzimy walkę mieczami, a także trzech zróżnicowanych bohaterów. Wrażenie robi też efektowna oprawa graficzna, a w szczególności efekty i oświetlenia oraz płynność rozgrywki. Nie wiadomo jednak czy gameplay ten pochodzi faktycznie z PS5, czy też nagrano go na mocnym pececie.

Godfall ma zadebiutować pod koniec 2020 roku. Niewykluczone, że będzie to jeden z tytułów startowych na PlayStation 5.