Gry z serii Half-Life za darmo dla każdego, jest jednak haczyk

Half-Life Half-Life 2, a także dodatki do nich dostępne są aktualnie za darmo na platformie Steam. Początkowo niektórzy sądzili, że może być to jedynie błąd, ale Valve szybko uspokoiło sytuację i przekazało, że nie jest to żadna pomyłka. Mamy tu do czynienia z celowym działaniem wydawcy, który onajmił, że wszystkie dotychczas wydane gry z serii będą dostępne bez żadnych opłat, ale tylko przez pewien czas.

Nie musicie jednak obawiać się, że gry znikną przez weekend. Tym razem gracze otrzymają znacznie więcej czasu na zapoznanie się z tymi produkcjami bez konieczności sięgania do portfela. Cała seria Half-Life dostępna będzie za darmo aż do premiery Half-Life: Alyx, która wstępnie zapowiedziana została na marzec tego roku.

W całej akcji jest jednak jeszcze jeden haczyk i nie chodzi tu o datę premiery najnowszej części cyklu. W przeciwieństwie do wielu innyhc, podobnych akcji, tutaj gry nie zostają przypisane na stałe do biblioteki. Oznacza to, że po premierze Alyx, gry na zawsze znikną z naszego konta Steam. Chyba, że zdecydujemy się na ich zakup.

Jeśli więc nie mieliście jeszcze okazji do zapoznania się z tą kultową serią, to teraz trafiła Wam się znakomita okazja do tego, by nadrobić zaległości.