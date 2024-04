Final Fantasy Tactics powróci z nową odsłoną? Yoshi-P: najwyższy czas, by to zrobić

fot. Square Enix

Final Fantasy Tactics to świetnie oceniany spin-off popularnej serii jRPG, a wielu fanów chciałoby, by Square Enix po latach powróciło do tej marki. Temat ten został poruszony przez dziennikarzy serwisu TheGamer, którzy mieli okazję porozmawiać z Naokim "Yoshi-P" Yoshidą, czyli producentem Final Fantasy 16.

Yoshida został zapytany o możliwość stworzenia FF16 właśnie w wersji "Tactics".

Mamy wielu pracowników, którzy pracowali nad Final Fantasy Tactics i Final Fantasy 12, więc dlatego możesz mieć podobne odczucia. Cieszymy się, że to zasugerowałeś, bo wszyscy jesteśmy fanami [fanami FF Tactics - przyp. red.], ale jeśli mielibyśmy to zrobić, to nie chcielibyśmy tworzyć tej samej historii, która na końcu okaże się inną historią.

To jednak nie tak, że Yoshi-P jest przeciwny powrotowi marki. Wręcz przeciwnie. Przyznał on, że to czas, by powstało coś nowego.

Seria dobrze nadaje się do opowiadania tego typu historii, a my też kochamy Tactics. Prawdopodobnie to już najwyższy czas, by zrobić coś nowego.

Słowa Yoshidy trzeba oczywiście traktować z przymrużeniem oka i trudno uznać za jakiekolwiek potwierdzenie, by nowe FF Tactics miało zostać zapowiedziane w mniej lub bardziej odległej przyszłości. Dobrze jednak wiedzieć, że Square Enix nie zapomniało o tej marce.