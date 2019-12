Final Fantasy VII Remake wygląda rewelacyjnie! Zobacz nowe screeny z gry

Final Fantasy VII Remake to gruntownie odświeżona wersja kultowej gry jRPG, która w 1997 roku zadebiutowała na pierwszym PlayStation. Teraz do sieci trafiły nowe screeny i grafiki z tej produkcji. Przedstawiają one m.in. lokacje i postacie, które napotkamy w trakcie przygody. Nie brak tutaj również zrzutów ekranu, które prezentują walkę - możemy zobaczyć np. jak w trakcie starć prezentuje się Aeris.

Final Fantasy VII Remake zadebiutuje 3 marca 2020 roku na PlayStation 4. Gra przez pierwszych 12 miesięcy od premiery będzie dostępna wyłącznie na konsoli Sony. Później może pojawić się także na innych platformach, ale żadnych konkretów nie podano.

Final Fantasy VII Remake