Final Fantasy VII: The First Soldier kończy żywot. Square Enix podało datę wyłączenia serwerów

fot. Square Enix

Final Fantasy VII: The First Soldier to mobilne battle royale z akcją osadzoną w uniwersum FF7. Gra jest stosunkowo "świeża", bo zadebiutowała na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS niespełna rok temu, 17 listopada 2021 roku. Mimo tego firma Square Enix zdecydowała się na zakończenie dalszego jej wsparcia i poinformowała, że serwery zostaną wyłączone 11 stycznia 2023 roku. W oficjalnym komunikacie wspomniano, że taki krok podjęto z uwagi na to, że twórcom nie udało dostarczyć się takiego doświadczenia, jakie mieli w planach. Można jednak zakładać, że przyczyniło się do tego również rozczarowujące zainteresowanie tytułem ze strony graczy.

Pomimo wszystkich naszych wysiłków, by zapewnić Wam regularne aktualizacje poprzez wprowadzanie nowej, ekscytującej zawartości, nie byliśmy w stanie zapewnić doświadczenia, na które liczyliśmy i na które zasługujecie. Podjęliśmy więc niezwykle trudną decyzję, by zakończyć wsparcie dla Final Fantasy VII: The First Soldier.

Już teraz zdecydowano się uniemożliwić zakupu cyfrowej waluty o nazwie Shinra Credits. Gracze, którzy posiadają je na swoim koncie, mogę nadal z nich korzystać. 31 października zaś z gry znikną wszystkie języki poza angielskim.