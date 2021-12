Final Fantasy XIV - gra jest tak popularna, że twórcy... muszą wstrzymać jej sprzedaż

fot. Square Enix

Final Fantasy XIV w ostatnich czasach cieszy się gigantyczną popularnością, co wynika nie tylko ze wsparcia deweloperów, ale też problemów bezpośredniej konkurencji, czyli World of Warcraft. Obecna sytuacja z pewnością cieszy firmę Square Enix, choć związane są z nią też dość istotne wyzwania. Od kilku miesięcy gracze muszą bowiem zmagać się z długimi kolejkami, by w ogóle wejść do świata gry. Teraz poinformowano o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń, które mają na celu to oczekiwanie skrócić.

Przede wszystkim zdecydowano się na tymczasowe wstrzymanie sprzedaży gry oraz możliwości rejestrowania nowych kont do sprawdzenia darmowej wersji próbnej. Zdecydowano się też na zrezygnowanie z części reklam. Gracze z aktywnym abonamentem otrzymają dodatkowe 14 dni subskrypcji za darmo, w ramach rekompensaty.

Poinformowano także o nadchodzącej aktualizacji, która wyeliminuje uporczywy błąd 2002. Potrafił on w losowych momentach wyrzucić oczekującą osobę z kolejki, co potrafiło zirytować, szczególnie po kilku godzinach spędzonych na próbach rozpoczęcia zabawy.

Przypominamy, że nie są to pierwsze nietypowe problemy wynikające z zainteresowania Final Fantasy XIV. Wcześniej, w lipcu tego roku, w sklepie Square Enix wyprzedały się wszystkie klucze do gry.

