Trek to Yomi - gameplay przedstawia samurajską przygodę od polskiego studia

Trek to Yomi to przygodowa gra akcji, którą tworzą Leonard Menchari i polskie studio Flying Wild Hog. Produkcja pełnymi garściami czerpie inspiracje z klasycznego kina samurajskiego, a gracze wcielą się tu w rolę wojownika, który stanie do walki z licznymi przeciwnikami: w informacji prasowej wymieniono m.in. łuczników, strzelców czy włóczników.

Nowy gameplay pozwala lepiej zapoznać się z systemem walki. Ma być on taktyczny, a kluczem do sukcesu będzie cierpliwość i odpowiednie wyczucie czasu, by wytrącić oponentów z równowagi i móc zadać śmiertelny cios. Uwagę zwraca też wyjątkowy klimat i efektowna oprawa.

Trek to Yomi - zwiastun

Trek to Yomi zadebiutuje wiosną 2022 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Gra od dnia premiery dostępna będzie w bibliotece usługi Xbox Game Pass.

