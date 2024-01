Final Fantasy XIV - serial aktorski nie powstanie. Współzałożyciel studia podaje powody

fot. Square Enix

W ostatnich latach klątwa adaptowania gier na wielki lub mniejszy ekran była powoli przełamywana. Filmy kinowe, takie jak Super Mario Bros. Film czy obie części Sonica pokazały, że jest zainteresowanie takimi produkcjami wśród widowni. Z kolei The Last of Us od HBO zdobyło wiele nominacji do nagród Emmy i cieszy się powszechną aprobatą wśród fanów serii i nie tylko, a Halo od Paramount+ niedługo będzie się cieszyć z premiery drugiego sezonu. Kolejne produkcje są już w planach, a jedną z nich było Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, a raczej serial na podstawie gry, która nie była doświadczeniem dla jednego gracza, a grą wieloosobową.

Po pięciu latach i mimo ogłoszonej współpracy między Hivemind a Sony Pictures, projekt został anulowany.

Final Fantasy XIV - dlaczego serial nie powstanie?

Jeden ze współzałożycieli studia Hivemind, Dinesh Shamdasani, wskazał tu na kilka przyczyn. Jedną z najważniejszych jest oczywiście budżet, a ta produkcja wymagałaby dużego nakładu środków finansowych do zrealizowania. Inny producent, Jake Thorton, podał także za powód pandemię, przez którą studia zaczęły oszczędniej podchodzić do zarządzania własnymi budżetami. To pełna wypowiedź Shamdasaniego.

Mieliśmy fantastyczny scenariusz odcinka pilotażowego autorstwa Bena Lustiga i Jake'a Thortona. Mieliśmy plan na wiele sezonów, który stworzyliśmy razem z naszymi showrunnerami, ale zostaliśmy odrzuceni. Ogrom skali tego wszystkiego, który byłby wymagany, żeby zrobić to dobrze był zbyt wielki, żeby ktokolwiek podjął takie ryzyko. Amazon był tego najbliżej.