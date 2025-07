Nowy Superman w produkcji tylko dla dorosłych? Tego chce aktor

fot. DC Studios

Do premiery nowego kinowego Supermana pozostał tydzień. Najnowsze prognozy box office nie wieszczą tak wielkiego sukcesu, jak wcześniej przewidywano, a obawy budzi także opublikowana i usunięta po paru minutach recenzja o negatywnym wydźwięku, właśnie na temat nowego projektu Jamesa Gunna.

Jak widać premiera filmu z Człowiekiem ze stali budzi wielkie emocje. Komediowy, lżejszy i bardziej komiksowy ton obiecywany przez dotychczasowe zapowiedzi przypadł do gustu wielu fanów i widzów na świecie, ale niektórzy nadal woleliby zobaczyć kontynuację przygód wersji postaci granej przez Henry'ego Cavilla, która była z kolei krytykowana za odejście od tego, jak herosa przedstawiały komiksy, a którą wiele osób uważało za poważniejszą i "bardziej dorosłą".

Pierwsza recenzja Supermana trafiła do sieci na 5 minut. Bezlitosny tytuł wywołał panikę

Okazuje się, że sam nowy Superman, czyli David Corenswet, chętnie by zagrał w zdecydowanie mroczniejszym filmie skierowanym wyłącznie do osób dorosłych:

Chciałbym zobaczyć Supermana w projekcie z R-ką. Chciałbym go zobaczyć w czymś pokroju tego, czym będą Latarnie wzorowane na Detektywie. Niezależnie jak jasna i zabawna jest ta wersja [postaci], to uważam, że jest też miejsce na bycie elastycznym.

Z kolei James Gunn przyznał, że wielką inspirację dla nowego filmu stanowiło Bollywood i tamtejsze produkcje:

Filmy bollywoodzkie to dla mnie coś bardzo ważnego. To stamtąd wziąłem najwięcej inspiracji do Supermana.

Jak się okazało, DC zadbało też o edukowanie swojej obsady i pomogło im w przygotowaniu do ról i zrozumieniu świata przedstawionego, ponieważ zapewniono im dostęp do wszystkich komiksów DC.

