Najbardziej wyczekiwane filmy w lipcu. Widzowie zdecydowali; Marvel dopiero na 3. miejscu

Popularny serwis Rotten Tomatoes postanowił przeprowadzić ankietę, w której użytkownicy mogli zagłosować na najbardziej wyczekiwany film w lipcu. Na jej podstawie powstał ranking ostateczny pięciu najgorętszych premier w tym miesiącu. Zobaczcie, jaki tytuł warto dodać do kalendarza. Widzowie wybrali pięć najgorętszych filmowych premier w lipcu.

Najbardziej wyczekiwane premiery kinowe w lipcu

1. Superman

Wielu z Was może zaskoczyć fakt, że nowe widowisko Marvela nie jest na szczycie. Ukoronowany został Superman w reżyserii Jamesa Gunna, który wiele osób uważa za pierwszy poważny test DCU. Nie powinno dziwić, że wiele osób chciałoby przekonać się na własnej skórze, czy zostanie zaliczony.

Zaraz za nim znajduje się Jurassic World: Odrodzenie. Najwyraźniej widzom nadal nie znudziło się odwiedzanie Parku Jurajskiego. Choć krytycy nie byli zachwyceni seansem – zaledwie 51% procent pozytywnych opinii recenzentów, co przekłada się na status Zgniłego – to zapewne produkcja znów na siebie zarobi z nawiązką.

Dopiero na 3. miejscu jest Fantastyczna 4: Pierwsze kroki z MCU. Biorąc pod uwagę fakt, że Marvel mniej więcej od Avengers: Koniec gry ma trudną relację z fanami, którym wiele nowości się nie podoba, na pewno ciekawie będzie przekonać się, jak film poradzi sobie w box office. Na razie prognozy są optymistyczne, a fragment zapowiedzi z Silver Surferem zapowiadającym nadejście Galactusa jest viralem w Sieci.

Ostatnim tytułem na liście jest The Old Guard 2 od Netflixa. To sequel filmu z 2020 roku, na który musieliśmy czekać dobre pięć lat. Jako ciekawostkę dodam, że Kamil Nożyński zagrał w produkcji i na planie dowiedział się, że Charlize Theron oglądała polski serial Ślepnąc od świateł.

Wreszcie, ranking zamyka Eddington, który była nominowany do Złotej Palmy w Cannes. Wyreżyserował go Ari Aster, który wcześniej dał nam takie horrory jak Dziedzictwo. Hereditary i Midsommar. W biały dzień.

Dajcie znać, na którym film czekacie najbardziej w lipcu. Czekamy na wasze komentarze!