Multikino - premiery w lipcu 2025. Superman, Fantastyczna 4, nowy Park Jurajski i inne

Rok 2025 dopiero się rozkręca jeśli chodzi o największe kinowe premiery. Prawdziwi kinomaniaci, ale też osoby lubiące od czasu do czasu wyjść do kina i obejrzeć wysokobudżetowe produkcje rozrywkowe, będą mieć w lipcu 2025 roku spory wybór. Od filmu przygodowego z elementami horroru, przez pierwszorzędną produkcję grozy i podnoszące na duchu kino superbohaterskie, a skończywszy na kontynuacji klasyka polskiego kina. Znajdą się również pozycje skierowane do najmłodszych odbiorców.

Sprawdźcie poniżej, jakie ciekawe filmy będziecie mogli obejrzeć w sieci kin Multikino w lipcu 2025 roku.

Multikino - premiery filmowe w lipcu 2025

Jurassic World: Odrodzenie

Premiera: 4 lipca 2025

Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Dominion. Środowisko na świecie okazało się zbyt surowe dla dinozaurów. Te, które przeżyły, znajdują się w kontrolowanym klimacie przypominającym ten, gdy żyły na Ziemi. Trzy największe stworzenia zamieszkujące te biosfery są kluczem do stworzenia leku, który może mieć zbawienne skutki dla ludzkości. Bohaterką jest Zora Bennett (Scarlett Johansson), doświadczona ekspertka od tajnych operacji, która ma dowodzić wyprawą mającą na celu zebranie genetycznego materiału trzech gigantycznych dinozaurów. Kiedy misja Zory przypadkiem trafia na wycieczkę rodziny cywilów, zostają oni zaatakowani przez wodne dinozaury. Teraz bohaterowie zostają uwięzieni na wyspie. Muszą stawić czoła szokującemu odkryciu, które ukrywano przed światem od dekad.

Superman

Premiera: 11 lipca 2025

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

Wiem, co zrobiłeś zeszłego lata

Premiera: 18 lipca 2025

Najnowsza część rozgrywa się po wydarzeniach z „dwójki” i ignoruje to, co miało miejsce w trzecim filmie.

W obsadzie, oprócz powracających gwiazd, znaleźli się także nowi aktorzy: Madelyn Cline, Tyriq Withers, Jonah Hauer-King, Chase Sui Wonders, Sarah Pidgeon, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung oraz Nicholas Alexander Chavez.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

Premiera: 25 lipca 2025

Akcja filmu rozgrywa się w tętniącym życiem i inspirowanym latami sześćdziesiątymi retrofuturystycznym świecie. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki przedstawi Pierwszą Rodzinę Marvela, w skład której wchodzą Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Niewidzialna Kobieta, Johnny Storm/Ludzka Pochodnia i Ben Grimm/Stwór. Bohaterowie staną przed najtrudniejszym wyzwaniem do tej pory. Będą musieli bronić Ziemi przed kosmicznym bytem Galactusem i jego tajemniczą herold. Złoczyńca zamierza pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców.

Vinci 2

Premiera: 25 lipca 2025

Fabuła Vinci 2 jest bezpośrednią kontynuacją kultowej komedii kryminalnej Vinci (2004). Akcja rozpoczyna się w 2024 roku. Cuma (Robert Więckiewicz) - ex złodziej sztuki - spędza emeryturę na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii u boku żony Hiszpanki - Carmen. Odwiedza go stary znajomy, paser Chudy (Mirosław Haniszewski), były współpracownik Grubego, proponując kolejny skok w Polsce. Cuma na początku odmawia, ale Carmen mobilizuje go do wyjazdu i Cuma ląduje w Krakowie. Na miejscu okazuje się, że Chudy zdążył już powierzyć skok parze złodziei z młodszego pokolenia. Cuma, odrzucony i ośmieszony przez Chudego, chce mu przeszkodzić w przygotowywanym skoku, ale najpierw musi dowiedzieć jakie dzieło sztuki jest stawką w tej grze. Wszystko wskazuje na to, że chodzi o obraz Rafaela z Muzeum Czartoryskich, który zaginął w czasie II wojny. Cuma odwiedza swojego dawnego przyjaciela Juliana (Borys Szyc), który 3 lata wcześniej został wyrzucony z policji po nieudanej akcji, w której zginęli ludzie. Obecnie pracuje jako szef ochrony w Muzeum Manggha w Krakowie. Cuma nie chce wciągać do swojej zemsty Juliana. Kiedy poznaje plany Chudego, postanawia z byłym wspólnikiem Werbusem i jego dorosłymi już dziećmi przeszkodzić Chudemu w planach. W trakcie przygotowań przybywa z USA do Krakowa komisarz Wilk (Marcin Dorociński), który jest teraz agentem FBI. Cuma kontynuuje przygotowania do kontrofensywy.

