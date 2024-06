Finałowy sezon Snowpiercera ma zwiastun. Sean Bean jeszcze tu żyje!

fot. AMC

Pełny zwiastun czwartego i zarazem finałowego sezonu Snowpiercer odkrywa karty i pokazuje z jakim ostatecznym wyzwaniem bohaterowie będą musieli się mierzyć. Dla wielu fanów Seana Beana może być to zaskoczeniem, ale przez te wszystkie sezony jego postać nie zginęła i jeszcze tu jest. Czy dotrwa do końca ostatniego sezonu?

Snowpiercer - zwiastun 4. sezonu

Na temat szczegółów fabuły nic nie wiemy. Tylko tyle, ile mówi w tej chwili poniższy pełny zwiastun zakończenia Snowpieracera.

Do czwartego sezonu dołączyli Clark Gregg i Michael Aronov. W serialu zagrali również Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Sam Otto, Chelsea Harris, Mike O’Malley, Roberto Urbina oraz Sheila Vand.

Zobacz także:

Przypomnijmy, że pierwotnie serial był tworzony dla telewizji TNT, ale został on skasowany w 2023 roku pomimo zakończenia prac nad 4. sezonem. Potencjalnie został wyrzucany do kosza w ramach cięcia kosztów korporacji Warner Bros Discovery. Była jednak brana pod uwagę opcja na sprzedanie serialu i takim sposobem AMC go przejęło.

Premiera finałowego sezonu dopiero w 2025 roku. Na razie nie wiadomo, kto będzie mieć pierwsze prawa do jego emisji w Polsce.