Fineasz i Ferb - będą nowe odcinki. Disney ogłasza szczegóły

fot. materiały prasowe

Dan Povermire, twórca serialu Fineasz i Ferb z 2007 roku podpisał nową umową z Disney Branded Television. Na jej mocy stworzy on dwa nowe sezony kreskówki, które razem mają liczyć 40 odcinków. Na ten moment nie sprecyzowano, w którym miejscu będą one mieć premierę, bo DBT tworzy treści dla Disney Channel, Disney+, Disney Junior oraz Disney XD.

Fineasz i Ferb - kultowy serial

W 2007 roku serial był emitowany w USA przez cztery sezony na Disney Channel. Do tego stworzono dwa filmy pełnometrażowe: Fineasz i Ferb: Podróż w drugim wymiarze oraz Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe.

Na ten moment nie ujawniono żadnych dodatkowych szczegółów. Nie wiemy też, czy obsada oryginalngo dubbingu powróci do swoich postaci. Byli tam między innymi Ashley Tisdale jako Candace Flynn; Vincent Martella jako Phineas Flynn; Caroline Rhea jako ich mama, Linda; Dee Bradley Baker jako Perry; Alyson Stoner jako Isabella; Maulik Pancholy jako Baljeet; Bobby Gaylor jako Buford; Olivia Olson jako Vanessa Doofenshmirtz oraz Tyler Mann jako Carl.

Fineasz i Ferb jest dostępny na Disney+.