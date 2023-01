Harry Potter w stylu H.R. Gigera od AI. Tak niepokojącego świata J.K. Rowling jeszcze nie było

Cloud Gaming/Midjourney

Harry Potter za sprawą AI został właśnie wrzucony w fascynujący świat H.R. Gigera. Przypomnijmy, że zmarły w 2014 roku szwajcarski malarz w popkulturowej rzeczywistości jest postacią ikoniczną - to właśnie on stworzył wizerunek ksenomorfa dla filmowej serii Obcy. W jego pracach motywy wyjęte żywcem z koszmarów dopełniały konwencję science fiction; Giger uwielbiał akcentować to, co głęboko zakorzenione w ludzkiej nieświadomości, by później osadzać powstałe w ten sposób wizje w stylu biomechanicznym, w którym człowiek szuka drogi do koegzystencji z maszynami.

W sieci pojawiły się grafiki, które pokazują, jak postacie ze świata Harry'ego Pottera wyglądałyby wówczas, gdyby wyszły spod ręki legendarnego malarza - trzeba przyznać, że tak niepokojących wizerunków bohaterów książek J.K. Rowling jeszcze nie było. Biomechaniczny styl Gigera jest dostrzegalny nie tylko w strojach postaci, ale i we wnętrzach Hogwartu. Same prace zostały wykonane w opartym na sztucznej inteligencji programie Midjourney.

Grafiki przedstawiają m.in. Harry'ego Pottera, Hermionę, Hagrida czy Voldemorta, ale i Dementora, goblina, sowę oraz wykorzystywany w quidditchu Złoty Znicz. Zobaczcie sami:

Harry Potter w stylu H.R. Gigera - prace AI

Harry Potter w stylu H.R. Gigera - Harry Potter

W ostatnim czasie mogliśmy także zobaczyć stworzone przez sztuczną inteligencję grafiki z filmu Diuna z 1984 roku, gdyby za jego powstanie odpowiadał Giger:

Diuna (1984) według H.R. Gigera - sztuczna inteligencja

Diuna 1984 według HR Gigera - grafika AI

Tak z kolei AI widzi postacie ze świata Harry'ego Pottera na podstawie książkowych opisów:

Harry Potter - postacie wg AI przy uwzględnieniu opisów z książek

Albus Dumbledore (film i książka)