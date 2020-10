Firma Onyx zaprezentowała 13,3-calowy tablet z ekranem E-Ink oraz podświetleniem

Źródło: Onyx Boox

Firma Onyx Boox postanowiła spełnić marzenia tych użytkowników, którzy poszukują wszechstronnej hybrydy tabletowo-czytnikowej, urządzenia przystosowanego zarówno do odpalania aplikacji mobilnych, jak i komfortowego czytania elektronicznych książek. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie ma być 13,3-calowy Onyx Boox Max Lumi, tablet z Androidem na pokładzie wyposażony w panel E-Ink.

Sprzęt ten wymyka się zarówno z ram klasycznych tabletów, jak i czytników e-booków. Ze względu na ogromny ekran nie sprawdzi się w roli kieszonkowego urządzenia do czytania książek, stanowi za to ciekawą alternatywę dla prostych komputerowych hybryd. Dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi oraz Androidowi 10 pozwoli korzystać z szeregu aplikacji użytkowych udostępnianych w ramach Sklepu Play. Co prawda ze względu na specyfikę panelu E-Ink nie nada się do nadrabiania zaległości na Netflixie, ale gadżet można wykorzystać m.in. do prowadzenia odręcznych notatek, w czym pomoże rysik Wacom dołączony do zestawu.

Onyx Boox Max Lumi

Aby ułatwić pracę i czytanie w każdych warunkach, panel E-Ink wyposażono w system podświetlenia o regulowanej mocy oraz temperaturze barwowej w zakresie od czystej bieli do bursztynowej żółci. Funkcja ta pozwoli komfortowo korzystać z Onyx Boox Max Lumi także po zmroku. Z tego względu sprzęt sprawdzi się również w roli dodatkowego monitora podpinanego za pośrednictwem złącza HDMI. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby sparować go z klawiaturą Bluetooth i zamienić w pełni niezależne stanowisko pracy z dostępem do internetu, głośników i zintergrowanego mikrofonu.

Zobacz także:

Za tak dużą i wszechstronną hybrydę trzeba oczywiście sporo zapłacić. Producent wycenił Onyx Boox Max Lumi na 4099 zł.