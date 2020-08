Firma E-ink zaprezentowała składany czytnik e-booków

Źródło: Goodereader / YouTube

Elastyczne smarfony mają jedną zasadniczą wadę i nie jest nią wygórowana cena, a ograniczone możliwości. Choć sam pomysł na stworzenie rozkładanego telefonu jest bardzo interesujący, na razie nie ma zbyt wielu aplikacji, które w pełni wykorzystałyby potencjał takich urządzeń. Za to podobne rozwiązanie może doskonale sprawdzić się w czytnikach e-booków - po rozłożeniu mogłyby imitować papierową książkę.

Inżynierowie E Ink Corporation zaprezentowali czytnik wyposażony w składany ekran e-ink z powłoką dotykową. sprzęt ten łączy w sobie zalety elastycznych smartfonów oraz klasycznych czytników e-booków. Oto jak prezentuje się podczas pracy:

Chociaż nie jest to model produkcyjny a jedynie prototyp, nie wątpię, że sporo osób z chęcią zakupiłoby czytnik imitujący książkę. Zwłaszcza że jego możliwości dalece wykraczają ponad to, co oferują najprostsze czytniki. Do współpracy nad urządzeniem zaproszono ekspertów z firmy Wacom, a ich celem było przystosowanie sprzętu do współpracy z rysikiem. Dzięki powleczeniu ekranu powłoką dotykową użytkownicy mogą zaznaczać interesujące fragmenty tekstu albo wykorzystać gadżet w roli cyfrowego notatnika. Na duży plus należy zaliczyć błyskawiczne rozpoznawanie pozycji stylusa, opóźnienie ekranu w rysowaniu linii jest niewielkie jak na sprzęt z ekranem tego typu.

Na tym jednak nie koniec ciekawych rozwiązań zastosowanych w prezentowanym tu prototypie. Projektanci zainstalowali u góry ekranu dwa duże paski świetle. Po ich odgięciu i odpaleniu sprawdzą się w roli lampki nocnej podświetlającej panel, które ułatwią czytanie w ciemności.

Projekt zaprezentowany przez E Ink Corporation wydaje się więcej niż intrygujący, ale należy pamiętać, że mamy tu do czynienia z technologią w fazie prototypowania, a nie z gotowym urządzeniem. Na razie nie wiadomo, kiedy taki czytnik mógłby pojawić się na rynku komercyjnym.