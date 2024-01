Five Nights at Freddy's 2 – prace nad filmem ruszyły. Jennifer Lawrence pogratulowała Joshowi Hutchersonowi sukcesu

fot. materiały prasowe

Five Nights at Freddy's stał się jednym z największych sukcesów ubiegłego roku, zgarniając z kin ponad 295 mln dolarów na całym świecie. Budżet produkcji wyniósł zaledwie 20 mln dolarów, więc Blumhouse Productions nie pozostało nic innego, jak rozpocząć prace nad kontynuacją. Oficjalnego ogłoszenia drugiej części jeszcze się nie doczekaliśmy, ale w najnowszym wywiadzie dla Variety Josh Hutcherson, zdradził, że prace nad Five Nights at Freddy's 2 już trwają.

Five Nights at Freddy's 2 - na jakim etapie produkcji znajduje się film?

Aktor jednak studzi emocje, gdyż nie wie, kiedy ponownie pojawi się na planie filmu. Wspomniał, że historia do drugiej części nie jest jeszcze kompletna:

Wiem, że są teraz w trakcie dopracowywania historii i chcą zacząć działać tak szybko, jak to możliwe. Oczywiście fani są niesamowici i nieustępliwi. Dla mnie bycie częścią tego świata było czymś fenomenalnym.

Hutcherson wspomniał, że od początku twórcy liczyli na sukces, ale osiągnięte z kin wyniki zaskoczyły nawet ich:

Mieliśmy nadzieję, że to przypadnie do gustu publiczności. Ale nie sądzę, żeby ktokolwiek, nawet wśród twórców i aktorów, spodziewał się aż takiego hitu. Nie mogę się doczekać powrotu na plan. Emma Tammi, nasza reżyserka, była fantastyczna, a gra w tym świecie była dla mnie naprawdę przyjemna. Nie mogę się doczekać, co zrobią z tym dalej.

Josh Hutcherson i Jennifer Lawrence wspólnie świętowali sukcesy swoich filmów

Gwiazda Five Nights at Freddy's wspomniała również o sytuacji z Jennifer Lawrence, z którą zna się od czasu pierwszych Igrzysk śmierci. Hutcherson powiedział, że po ogłoszeniu wyników finansowych filmu Lawrence do niego zadzwoniła, aby uczcić, że w ten sam weekend Five Nights at Freddy's osiągnął sukces w kinach, co Bez urazy, w którym zagrała, znalazł się na szczycie listy najchętniej oglądanych filmów na Netflixie.