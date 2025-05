Marvel: nadchodzą wielkie zmiany w streamingu. Za te postacie będzie trzeba zapłacić w kinie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na razie Marvel planuje wypuścić na mały ekran między innymi solowy serial o Visionie, Ironheart, Wonder Mana i 2. sezon Daredevil: Odrodzenie. Wygląda jednak na to, że od tej pory ważne postacie z filmów MCU nie będą pojawiać się we własnej osobie w produkcjach przeznaczonych na streaming.

Och, usłyszycie czasem wzmianki o ważnych postaciach, tak jak w Daredevil: Odrodzenie pojawiło się nawiązanie do Spider-Mana (wersja Petera Parkera) w przemówieniu burmistrza Wilsona Fiska, w którym wspomniał o „mężczyźnie, ubierającym się w strój pająka” i potępił samozwańczych stróży prawa w kostiumach. Będzie o wiele więcej takich odniesień w serialach Marvela, ale spodziewajcie się, że będą oparte na postaciach takich jak Wonder Man, który wkroczy do MCU podczas premiery na Disney+ w grudniu, a nie Visionie, bohaterze z wielkiego ekranu, do którego widzowie są przyzwyczajeni, że muszą płacić, by go zobaczyć.

Marvel: nadchodzą wielkie zmiany w streamingu

Ze słów insidera Jeffa Sneidera wynika, że Marvel nie będzie już umieszczał ważnych postaci z filmów MCU w produkcjach przeznaczonych na streaming. Nie będzie więc raczej drugiego WandaVision, skupionego na ważnych herosach z Avengersów, czy Falcona i Zimowego Żołnierza, gdzie obaj główni bohaterowie niedawno pojawili się na dużym ekranie w kolejno Kapitanie Ameryce 4 i Thunderbolts*.

Oczywiście, wszelkie doniesienia insiderów należy traktować z przymrużeniem oka. Jeśli jednak Jeff Sneider ma rację, oba światy – telewizji i dużego ekranu – będą połączone, a jednak wyraźnie oddzielone od siebie grubą kreską.

Marvel: co z X-Menami i filmem Blade?

Sneider dodał w swoim newsletterze aktualizacje dotyczące dwóch projektów Marvela: Blade'a i X-Menów. Niestety, zdaniem insidera produkcje wciąż nie mają reżyserów. To nie zaskoczenie. Wygląda na to, że nowy Blade został całkiem zapomniany przez studio po tym, jak produkcja przez lata tkwiła w martwym punkcie.

Marvel Studios: nowa strategia i problemy

Niedawno pojawiły się nowe doniesienia na temat strategii Marvel Studios odnośnie streamingu i treści przeznaczonych na małych ekran. Jak wiemy, jeszcze jakiś czas temu włodarze studia postanowili wdrożyć zasadę „jakości ponad ilością” w odniesieniu do liczby produkowanych tytułów. Była to odpowiedź na spadek zainteresowania widzów.

Wall Street Journal opublikowało w maju 2025 roku obszerny raport na temat tego, co dzieje się za kulisami, który szczegółowo opisaliśmy w tym artykule. W skrócie, według osób związanych ze studiem, nawet kierownicy stojący na czele franczyzy zauważyli, że oglądanie kolejnych filmów i seriali MCU zaczęło przypominać odrabianie pracy domowej, a franczyza zamknęła się na nowych widzów.

