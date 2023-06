Flash - Aquaman w filmie będzie... śpiewać? Zaskakujące informacje

Fot. Materiały prasowe

Reżyser widowiska Flash Andy Muschietti zapowiadał, że wersja filmu, którą widzieli dziennikarze i fani do tej pory była pozbawiona niespodzianek. Usunął je z montażu, aby nie wyciekły przed premierą. Wiele wskazuje na to, że soundtrack może potwierdzać, czego możemy oczekiwać.

Flash - śpiewający Aquaman

Na liście utworów z albumu Flasha jest piosenką I'm A Sailor autorstwa Ryana Strohmeiera. Jej wykonawcą jest... Jason Momoa, czyli filmowy Aquaman. Swego czasu były plotki o cameo tej postaci w widowisku i wiele wskazuje na to, że to właśnie jest ich potwierdzeniem.

Poza tym mamy oczywiście temat muzyczny Batmana Michaela Keatona autorstwa Danny'ego Elfmana oraz - dobrą wiadomość dla fanów DCEU - temat muzyczny Wonder Woman Hansa Zimmera. Wygląda więc na to, że Gal Gadot także ma cameo, o którym mówiono w plotkach. Do tego jest temat muzyczny Supermana autorstwa Johna Williamsa. Tutaj jednak nie wiadomo, czy ma on towarzyszyć Supergirl czy innej postaci. Przypomnijmy, że na ekranie pojawią się też Ben Affleck jako Batman oraz oczywiście Ezra Miller jako Flash. Będzie więc cała Liga Sprawiedliwości poza Cyborgiem Raya Fishera, z którym Warner Bros. raczej współpracować nie chce.

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash - premiera 16 czerwca 2023 roku w kinach.