Staruszek Flash - w kolejnym odcinku Barry Allen się starzeje. Spot promujący serial The CW

The CW

W nadchodzącym odcinku serialu Flash od The CW, tytułowy bohater nie będzie miał najlepszego dnia. Barry Allen (Grant Gustin) doświadczy uderzenia falą uderzeniową, która sprawi, że zacznie się przedwcześnie starzeć.

Stacja The CW nie ujawniła wszystkich szczegółów dotyczących odcinka, więc reszta fabuły pozostaje tajemnicą. Co przygotowali twórcy? Zobaczcie spot promujący:

Za kamerą odcinka stanęła Caity Lotz, znana dobrze z reżyserowania Legends of Tomorrow. Epizod zatytułowany The Curious Case of Bartholomew Allen zadebiutuje w USA 25 maja na The CW.